Drift atıp video çekti, cezayı yedi!

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde bulunan pazar alanında 42 ANP 329 plakalı otomobil sürücüsünün drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde, sürücünün araçla alanda defalarca drift attığı görülüyor.

Drift atan sürücünün H.K. olduğu belirlendi. Sürücüye drift yapmak, çekme belgeli araç ile trafiğe çıkma maddelerinden 55 bin 659 lira cezai işlem uygulanarak, ehliyetine 60 gün el konuldu.