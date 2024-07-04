Drift attı cezayı yedi

Kırıkkale'de minibüsü ile kavşakta drift yaparken kameralara yakalanan bir sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası verildi.

Şehir merkezindeki bir kavşakta minibüsüyle drift yapan sürücünün görüntüleri, kent güvenlik ve yönetim sistemi (KGYS) kameralarına takıldı.

Görüntülerde, sürücünün defalarca kavşak etrafında döndüğü görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, çevreye rahatsızlık veren ve kara yolu trafiğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti ve kendisine 64 bin 466 lira idari para cezası uyguladı.