Drift yapan alkollü sürücüye 26 bin lira para cezası

Kuşadası'nda drift yapan alkollü sürücüye 26 bin 389 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken araç da 2 ay trafikten men edildi.

KAYNAK: İHA
Drift yapan alkollü sürücüye 26 bin lira para cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 17.00 sıralarında; sürücü A.M.Ç, 34 BOS 77 plakalı otomobiliyle trafikte seyir halindeyken drift yapmaya başladı.

Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumu fark ederek sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan A.M.Ç, kısa süreli takibin ardından İstiklal Caddesi’nde polis ekiplerince yakalandı.

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Trafik güveliğini tehlikeye düşürmekten gözaltına alınan A.M.Ç’nin yapılan kontrolde 2,82 promil alkollü olduğu belirlendi. 26 bin 389 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

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