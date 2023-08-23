Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza

DHA'nın haberine göre; sürücüye 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ve otomobiline de iki ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Trafik canavarı

Olay, dün sabah saat 10.40 sıralarında Gölbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.F.Ş. isimli sürücü, otomobiliyle bir iş yerinin önünde üç tur kendi etrafında döndü. Ardından otomobiliyle mahalleden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü Ö.F.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır ceza

Ö.F.Ş.'ye ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücüye 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ve otomobiline de iki ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.