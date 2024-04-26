Drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza!

Gaziantep’te bir araç sürücüsü, dün bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaptı. Sürücü, polislere yakalandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uyguladı.

O anlar, alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DRIFT CEZASI NE KADAR?

Trafik kurallarını ihlal ederek hem kendisini hem de diğer sürücü, yolcu ve yayaları tehlikeye atarak drift yapan kişilere 32.234 Türk Lirası ceza uygulanıyor.

Drift cezası sadece eylem yapan sürücüye yazılmakta olup araç plakası cezaya tabi tutulmamakta...