Drift yaptı cepleri yandı

Mersin'de trafiğe açık alanda drift yapan iki sürücüye toplamda 61 bin 92 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de geçici süreliğine el konulurken, araçlar trafikten men edildi.

KAYNAK: İHA
Drift yaptı cepleri yandı

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ve Yenişehir ilçesinde trafiğe açık alanda drift yaptıkları iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki kavşakta 01 SZ 867 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücünün A.İ. olduğunu belirleyen ekipler, şahsa 20 bin 324 lira ceza uygularken, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki kavşakta 33 AGA 331 plakalı otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapan ekipler, sürücüye 40 bin 768 lira para cezası keserek, sürücü belgesine el koydu. Ayrıca iki sürücünün de otomobili trafikten men edildi.

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