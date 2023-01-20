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Galatasaray'ın golcü transferi için Drogba devreye girdi

Süper Lig'in lideri Galatasaray, forvet bölgesine takviye yapmak için kollarını sıvadı. Sarı-Kırmızılıların efsane isimlerinden Didier Drogba, listedeki öncelikli ismin transferi için Galatasaray adına bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:38
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Drogba Galatasaray'ın golcü transferi için görüşme yapacak

Galatasaray'ın golcü transferi için Drogba devreye girdi
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Galatasaray 'da ara transfer dönemiyle birlikte çalışmalar hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, öncelikli gördüğü bölgelerdeki hedeflerini belirledi.

Aslan, ligde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını da sürdürüyor.

Galatasaray'ın yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının biletleri, daha önceki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tamamen tükendi. Şu ana kadar kombine kartlar da dahil olmak üzere 49 bin 253 kişilik bilet satışı yapılmış oldu.

Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e, Ümraniyespor'dan ilk resmi teklif geldi. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun oynayıp tecrübe kazanması düşüncesine sıcak bakıyor. Ancak Yusuf'un kararı bu transferde belirleyici olacak.

Fanatik'in derlediği habere göre; Haris Seferovic'in yerine alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber geldi.

Chelsea, yıl başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirdi.

Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler, kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin, Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladığı öğrenildi.

Aynı zamanda Chelsea'nin efsanelerinden olan, Fofana'nın da vatandaşı konumundaki Drogba, hem oyuncuyla hem de kulüple bir ikna görüşmesi yapacak.

Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. Galatasaray'da ise forma önceliği Icardi ve Gomis'in olacak.

Yine de Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarcı olduğu ve süre garantisinin de verilebileceği ifade ediliyor.

 

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