Drone savaşında insan zaferi! 4 saniyelik fark

Japonya, spor ve teknolojinin kesişiminde tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Tokyo’da düzenlenen Uluslararası Drone Yarışları’nda, ilk kez bir insan pilot ile yapay zekâ kontrollü bir drone arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

3 kilometrelik zorlu parkurda, Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nün önde gelen mühendisi Prof. Dr. Hiroshi Tanaka liderliğinde geliştirilen yapay zekâ destekli drone, 2 dakika 17 saniyelik etkileyici bir süreyle finişe yaklaşırken, 24 yaşındaki Japon şampiyon pilot Kenji Sato, yalnızca 4 saniye farkla zaferi göğüsledi. Bu çekişmeli yarış, teknolojinin insan yetenekleriyle başa baş mücadele edebildiği bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Yarış, Tokyo’nun futuristik atmosferinde, özel tasarlanmış bir pistte gerçekleşti. Parkur, dar tüneller, keskin virajlar ve dikey engellerle dolu bir labirenti andırıyordu.

Sato, özel bir FPV (First Person View) gözlüğüyle drone’unu ustalıkla yönlendirirken, Tanaka’nın yapay zekâsı, sensörler ve algoritmalarla donatılmış bir sistemle tamamen otonom bir performans sergiledi.

Yarış sonrası Sato, “Son virajda her şeyin bittiğini düşündüm, ama içgüdülerim beni ileri taşıdı” dedi.

Tanaka ise, “Bu sonuç, teknolojinin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. İnsanla makine arasındaki bu ince çizgi, geleceğin spor anlayışını şekillendirecek” yorumunda bulundu.

Yale Üniversitesi’nden spor teknolojisi uzmanı Dr. Emily Watson, bu olayı “hibrit sporların doğuşunun habercisi” olarak nitelendirdi.

Watson, “Drone yarışları, fiziksel yetkinlik kadar zihinsel çeviklik gerektiriyor. İnsan pilotun yapay zekâyı geçmesi, henüz makinelerin insan sezgisini tam anlamıyla kopyalayamadığını gösteriyor” dedi.

Watson’a göre, bu tür etkinlikler, gelecekte insan-makine iş birliğine dayalı yeni spor dallarının kapısını aralayabilir.

2023’te Journal of Sports Technology dergisinde yayımlanan bir araştırma, drone yarışlarının küresel izleyici kitlesinin son beş yılda %300 arttığını ve özellikle 18-35 yaş grubunda popülerlik kazandığını ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) yapay zekâ uzmanı Prof. Dr. Daniela Rus ise, Tanaka’nın sisteminin teknik başarısına dikkat çekti.

Rus, “Bu drone, gerçek zamanlı veri analizi ve engel tanıma konusunda olağanüstü bir performans sergiledi. 4 saniyelik fark, insan reflekslerinin hâlâ kritik bir avantaj sunduğunu gösteriyor, ama yapay zekânın bu kadar (yaklaşması) etkileyici” dedi.

Rus, gelecekte bu tür yarışların, otonom sistemlerin günlük hayattaki uygulamalarına dair ipuçları verebileceğini öngördü.

Bilimsel bir perspektiften bakıldığında, drone yarışları teknolojinin sınırlarını zorladı.

2022’de IEEE Robotics and Automation Letters dergisinde yayımlanan bir çalışma, yapay zekâ kontrollü drone’ların karmaşık parkurlarda insan pilotlara kıyasla %15 daha az hata yaptığını, ancak ani karar alma süreçlerinde geride kaldığını gösteridi.

Japonya’daki bu yarış, bu bulguları destekler nitelikte; Sato’nun son anda yaptığı manevra, insan faktörünün belirleyici olduğunu kanıtladı.

Drone yarışları, son yıllarda hızla büyüyen bir endüstri haline geldi. Drone Racing League (DRL) gibi organizasyonlar, milyonlarca dolarlık ödüllerle bu sporu mainstream’e taşımaya çalışıyor.

Japonya’daki bu insan-makine kapışması ise, yarışların sadece hız değil, aynı zamanda strateji ve teknolojiyle dolu bir alan olduğunu gözler önüne serdi.

Yarışı izleyen 10 binden fazla seyirci, Sato’nun zaferini ayakta alkışlarken, sosyal medyada #HumanVsAI etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Londra’daki King’s College’dan spor sosyoloğu Prof. Dr. Ellis Cashmore, olayın kültürel etkisine dikkat çekti:

“Bu yarış, Japonya’nın teknolojiyle olan derin bağını bir kez daha ortaya koydu. İnsan ve makine arasındaki bu düello, modern toplumun rekabet anlayışını yansıtıyor.”

Cashmore, drone yarışlarının, tıpkı e-spor gibi, geleneksel sporların ötesine geçen bir çekim merkezi olabileceğini vurguladı.

Prof. Tanaka, yapay zekâ sistemini geliştirmek için çalışmalara devam edeceğini belirtirken, Sato’yu gelecek yarışlarda tekrar meydan okumaya davet etti.

Sato ise, “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan ruhu her zaman bir adım önde olacak” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Organizatörler, bu tür insan-makine kapışmalarını yıllık bir etkinlik haline getirmeyi planlıyor.

Japonya’daki bu tarihi yarış, spor dünyasında yeni bir sayfa açtı. Teknolojinin insan yetenekleriyle buluştuğu bu arena, hem izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı hem de geleceğin spor anlayışına dair ipuçları verdi.

Drone’ların gökyüzündeki dansı, insan iradesiyle birleştiğinde, sınırların ne kadar zorlanabileceğini bir kez daha kanıtladı.