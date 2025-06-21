Drone sürüleri zihinle uçuyor! Beynin komutası

İnsansız hava araçları (UAV), yani drone’lar, tarımdan güvenliğe, lojistikten sinematografiye kadar birçok alanda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu araçların kontrolü genellikle karmaşık kumandalar, radyo denetleyicileri veya mobil uygulamalar aracılığıyla sağlanıyor ve birden fazla drone’un eşzamanlı yönetimi ciddi bir eşgüdüm sorunu oluşturdu.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nde (ASU) İnsan Odaklı Robotik ve Kontrol Laboratuvarı’nda (HORC) yürütülen çığır açan bir çalışma, bu sorunu kökten çözmeyi vaat ediyor: Zihin kontrollü drone teknolojisi.

Laboratuvarın direktörü Doç. Dr. Panos Artemiadis liderliğinde geliştirilen sistem, insan beyni arayüzü (BCI - Brain-Computer Interface) teknolojisini kullanarak tek bir operatörün bir drone sürüsünü zihinsel komutlarla yönlendirmesini mümkün kılıyor. Artemiadis, “Birden fazla drone’u aynı anda kontrol etmek, insan operatörler için büyük bir bilişsel yük oluşturuyor. Beyin arayüzleri, bu yükü azaltarak operatörlerin zihinsel komutlarla karmaşık görevleri gerçekleştirmesini sağlıyor” dedi.

BEYİN DALGALARIYLA UÇUŞ KONTROLÜ

Sistem, elektroensefalografi (EEG) cihazları aracılığıyla operatörün beyin dalgalarını algılıyor ve bu sinyalleri drone’ların uçuş komutlarına dönüştürüyor.

Örneğin, operatör belirli bir hedefe odaklandığında veya belirli bir hareketi düşündüğünde, sistem bu niyeti algılayarak drone sürüsünün o yönde hareket etmesini sağladı. ASU’nun laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği testler, bir operatörün dört drone’u eşzamanlı olarak kontrol edebildiğini ve bu drone’ların karmaşık manevralar yapabildiğini gösterdi. Bu teknoloji, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda insan-drone etkileşiminde yeni bir çığır açtı.

MIT Technology Review’da yayımlanan bir makalede, MIT’den nöro-mühendislik uzmanı Prof. Dr. Mary Cummings, ASU’nun çalışmasını “insan-makine iş birliğinde devrim niteliğinde” olarak nitelendirdi. Cummings, “Zihin kontrollü sistemler, özellikle arama-kurtarma veya askeri operasyonlar gibi hızlı karar alınması gereken senaryolarda büyük bir avantaj sağlayabilir” dedi.

GELECEKTEKİ UYGULAMALAR VE POTANSİYEL

Zihin kontrollü drone teknolojisinin uygulama alanları oldukça geniş. Acil durum müdahalelerinde, örneğin deprem veya orman yangını gibi felaketlerde, bir operatörün birden fazla drone’u kullanarak geniş bir alanı taraması ve kurtarma ekiplerine gerçek zamanlı veri sağlaması mümkün hale gelebilir. Benzer şekilde, tarımda drone sürüleri, mahsul sağlığını izlemek veya ilaçlama yapmak için zihinsel komutlarla yönlendirilebilir. Savunma sanayiinde ise bu teknoloji, hassas hedefleme ve keşif görevlerinde stratejik bir üstünlük sağlayabilir.

İngiltere’deki Imperial College London’dan robotik uzmanı Prof. Dr. Yang Gao, bu teknolojinin potansiyelini şu sözlerle değerlendirdi:

“Zihin kontrollü drone sürüleri, otonom sistemlerin insan denetimiyle birleştiği bir geleceği temsil ediyor. Bu, hem güvenliği artırıyor hem de insan sezgisini teknolojinin hızıyla buluşturuyor.”

ZORLUKLAR VE ETİK TARTIŞMALAR

Ancak bu yenilikçi teknoloji, beraberinde bazı zorlukları ve etik tartışmaları da getirdi.

Beyin arayüzlerinin güvenilirliği, sinyal gürültüsü ve kullanıcı yorgunluğu gibi teknik sorunlar henüz tamamen çözülmüş değil. Ayrıca, zihin kontrollü sistemlerin kötüye kullanılması veya mahremiyet ihlalleri gibi riskler, uzmanlar arasında ciddi bir tartışma konusu. Artemiadis, bu konuda temkinli:

“Teknolojinin etik ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi için sıkı düzenlemelere ve şeffaf bir geliştirme sürecine ihtiyacımız var.”

ASU’nun HORC laboratuvarı, şu anda sistemin doğruluğunu ve kullanıcı dostu olmasını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, önümüzdeki beş yıl içinde bu teknolojinin saha testlerine hazır hale geleceğini öngörüyor. Artemiadis, “Bu, sadece drone teknolojisi için değil, insan-makine etkileşiminin geleceği için de bir dönüm noktası olacak” dedi.

GÖKYÜZÜ ZİHNE BAĞLI

Zihin kontrollü drone teknolojisi, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de, ASU’nun çalışmaları bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

İnsan beyninin karmaşık komutlarını gökyüzüne taşıyan bu yenilik, drone’ların kullanımını yeniden tanımlamaya hazırlandı.