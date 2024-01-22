Dron'larla gökyüzüne çizilen bozuk İETT otobüsü trol çıktı

Sosyal medyada “Gökyüzünden mesaj var” başlığıyla paylaşılan bir video dünden beri gündem oldu. Videoda önce bir İETT otobüsü belirirken daha sonra ise İBB’ye ait istatistikler paylaşıldı. Yüzlerce dron kullanılarak verilen mesajda “CHP’li İBB günde 1850 otobüs arızası ile İstanbul’u dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Video kısa sürede yayılırken, özellikle hükümete yakın sosyal medya kullanıcıları bu gösteriyi "CHP’li İBB yönetiminin beceriksizliği İstanbul semalarına yansıtıldı" diye duyurdu.

MUHALİF İSİMLERDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

Muhalif isimler ise söz konusu videoya eleştirilerde bulundu. İsmail Saymaz, “Elalem dronlarla sınırlarını ve toprağını kollar… AK Partililer ise yüzlerce dron’u İstanbul’un gökyüzüne bozuk otobüs çizip İmamoğlu’na laf sokmak için kullanıyor. Bunlara ‘Al uzayı incele’ diye uydu versen, ‘içerde ne oluyor’ diye İstanbul Belediyesi’nin üzerinde uçururlar” şeklinde paylaşım yaptı.

İzzet Çapa ise “Sadece tek bir sorum var. Bunun parasını kim ödedi” ifadelerini kullandı.

İbrahim Haskoloğlu, Solcu Gazete, Muhbir, Daily Turkist, Haber Report, Nurse, Edit Efendisi ve Gençliğimiz Var gibi hesaplar da dron’larla ilgili eleştirel paylaşımlar yaptılar.

VİDEO TROL ÇIKTI

Ancak paylaşılan videonun gerçek olmadığı, troller tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Videonun sosyal medyada iktidara yakın @veritasanalytic, @Abese_irca hesapları tarafından yapıldığı açıklandı.

Videonun gerçeği yansıtmadığını ve sahte olduğunu açıklayan Veritas Analytic isimli hesap sosyal medya paylaşımında, ‘‘İstanbul'da yüzlerce drone'un gökyüzüne yazılar yazdığı video tabii ki sahte. Fakat videoda gerçek olan bir şey var: İstanbul'da otobüsler İBB'nin kendi hazırladığı arıza raporuna göre bir gün içinde 1877 kez arıza yapmış.

Ortada böyle bir gerçek varken @Abese_irca ile birlikte bu bilgiyi insanlara ulaştırabilmek adına 2 bilgisayar programı ve 45 dakikalık bir çalışma ile mesajımızı göklere yazdık. Yüzlerce drone ile ulaşamayacağımız bir kitleye, muhalif habercilik anlayışı sayesinde bir günde ulaştık. :)

Eleştirecek bir şey buldum galiba hevesiyle milyonlarca kişiye bedavaya gerçekleri göstermemizi sağlayan, İBB tarafından fonlanan tüm hesaplara teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.