DSİ, HES ve baraj projesini Limak’a devretti: Su hapsedilecek toz zehirleyecek

9 Mart 2021’de üretim lisansı iptal edilen İncir Barajı ve HES projesini Limak Holding devraldı.

HES ve baraj inşaatına beton sağlamak amacıyla 2 kırma eleme tesisi, 3 hazır beton santralı kurmak isteyen Limak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık, HES ve baraj projesi için daha önce alınan ÇED kararlarını da geçerli saydı.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre; Siirt’in Şirvan İlçesi, Yağcılar Köyü’ndeki Büyük Çay üzerinde baraj ve HES yapmak isteyen, İBA Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2008 yılında üretim lisansı aldı. İncir Barajı ve Hidroelektrik Santrali için elektrik üretim lisansı verdi. Lisansın ardından Çevre Bakanlığı projeye ilişkin 2010 yılında ÇED olumlu kararı, 2013 yılında ise kapasite artırımına ilişkin ÇED gerek değildir kararı verildi. Projenin sadece yüzde 33,91’i tamamlanırken 2011 yılında İBA Elektrik adlı şirketin hisselerini EnerjiSA aldı.

LİMAK’A KIYAK

EnerjiSA adlı şirket üretim lisansı iptal edilen projeyi sürdürmeyince devreye Limak Holding girdi. Çevre Bakanlığı 2010 ve 2013 yılında alınan ÇED kararlarını Limak için de geçerli saydı. Devlet Su İşleri de İncir Barajı ve HES projesinin tesis ile işletilmesi hakkı 2 Ocak’ta Limak’a devretti. Üretim lisansı iptal edilen HES ve baraj projesinin ÇED kararlarını kolayca alan Limak, bölgeyi betona boğmak için harekete geçti.

ORMANA BETON DÖKÜLECEK

Limak’ın Bakanlığa sunduğu dosyada yer alan bilgilere göre, hazır beton tesisleri bir yılda yaklaşık 12 milyon metreküp üretim yapacak. Kırma eleme tesisleri ise yılda 5 milyon 460 bin ton kapasite ile çalışacak.

Bölgedeki kuraklık riskini artıracak ve tamamı ormanlık alan yapılacak projenin büyüklüğü 247 bin 240 metrekare. Bölgede ekolojim yıkım yaratacak projenin toplam bütün aşamalarında saat 1115 kilogram toz meydana gelecek. Limak; suyu hapsedeceği, ormanı keseceği, bölgeyi toza boğacağı proje 63 milyon 220 bin 500 TL harcayacak.