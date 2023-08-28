DSİ'nin kanal kapaklarını kapatmasıyla yüzlerce balık öldü

Kayseri'nin Sarımsaklı Mahallesinde kanal kapaklarının kapatılması yüzlerce balığın telef olmasına neden oldu.

KAYNAK: İHA
DSİ'nin kanal kapaklarını kapatmasıyla yüzlerce balık öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesinde kanal sularının kesik olması mahsullerin kurumasına neden olurken, yüzlerce balığın da telef olmasına neden oldu.

Her yıl aynı dönemlerde bu sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden köy sakinlerinden Can Öcal, "Sarımsaklı'dan ırmağa gelen su kapandığı için balıklar, canlılar hepsi ölmüş. Köyün içinden geçtiği için koku yayılıyor. Bu suyu kapattıkları için tüm canlılar orada ölüyor. Suyun kapanma sebebi nedir bilmiyorum ama, bu seneki dolum oranı yüzde 100'ün üzerindeydi. Su hala var. Biraz açsalardı bu canlılar ölmeyecekti. Sarımsaklı halkı olarak kendi kanallarımızdan hiçbir zaman sudan faydalanamıyoruz. Suladığımız zaman ücret istiyorlar Sulama Birliği altında. Biz köylüler olarak ekmeyelim mi, dikmeyelim mi? Ne yapalım? Buraya çöl haline getirip terk mi edelim? Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Köylü ekiyor, dikiyor, biçiyor, hazırlıyor. Sonunda su gelmeyince kuruyor. Buna kimse çözüm üretmiyor. Suyu verin, kullanalım. Köylü yaşasın" dedi.

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Köylü olarak yeniden kanal açıp su vermek istediklerini de sözlerine ekleyen Öcal, "Kendi imkanlarımızla kanal açıp su vermek istedik. DSİ'ye birkaç kez gittim, dilekçe verdim. Kendi imkanlarımızla açtığımız yerler var, burada bir 50 metre yeri iş makinesiyle açılacak bir yer var. 'Sulama Birliği onay verirse açarız' diyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, burada yaşamak istiyoruz. Su olmayınca hayat olmuyor. Buradaki 50 metre neden açılmıyor, neden su verilmiyor?" ifadelerini kullandı.

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