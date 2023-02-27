28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, Gaziantep'te

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün Gaziantep’e geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 23:32
Takip Et

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, Gaziantep'te

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, Gaziantep'te
+
Aa
-

(DHA) – DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili “Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros’u karşılayarak DSÖ’nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
5
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
7
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
﻿Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
﻿Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
﻿40 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba dağıtımı 22 gündür devam ediyor
﻿40 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba dağıtımı 22 gündür devam ediyor
﻿40 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba dağıtımı 22 gündür devam ediyor
﻿DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, Gaziantep'te
﻿DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, Gaziantep'te
﻿DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, Gaziantep'te
﻿PSG'li Hakimi tecavüz suçlaması ile karşı karşıya. Hakkında soruşturma açıldı
﻿PSG'li Hakimi tecavüz suçlaması ile karşı karşıya. Hakkında soruşturma açıldı
﻿PSG'li Hakimi tecavüz suçlaması ile karşı karşıya. Hakkında soruşturma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.