DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısıyla ilgili, sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu duyurdu.

KAYNAK: AA
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

"Gazze'de hastaneye yapılan saldırı, bir savaş suçu mudur?" sorusunu yanıtlayan Ryan, bunun spesifik ve yasalarla belirlenen bir kavram olduğunu söyledi. Ryan, "Bu durumda sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Nerede olursa olsun" dedi

Ryan, şiddet ve bombalı saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed el-Mandhari de DSÖ'nün bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

El-Mandhari, Gazze'nin kuzeyinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrail'in tahliyesini istediği hastanelerden biri olduğunu vurguladı.

"SİVİLLERİN VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DERHAL KORUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Gazze'deki hastane katliamı İstanbul'u ayağa kaldırdı: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı, polis biber gazı kullandı Gündem
Gazze'deki hastane katliamı İstanbul'u ayağa kaldırdı: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı, polis biber gazı kullandı
Ezgi Mola'dan hastane saldırısına dair yürek burkan kare Magazin
Ezgi Mola'dan hastane saldırısına dair yürek burkan kare
Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği'ne Filistin bayrağı astılar Gündem
Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği'ne Filistin bayrağı astılar
Yüzlerce araç, ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı Gündem
Yüzlerce araç, ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı
Protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalıktan bir grubun konsolosluğa girdiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler Gündem
Protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalıktan bir grubun konsolosluğa girdiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler
İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor" Dünya
İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor"