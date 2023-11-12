DSÖ: Şifa hastanesi ile iletişimimiz kesildi

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi ile iletişimlerinin kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada durumun endişe verici ve korkutucu olduğu vurgulandı.

KAYNAK: DHA
DSÖ: Şifa hastanesi ile iletişimimiz kesildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’deki en büyük hastane olan Şifa hastanesi ile iletişimlerinin kesildiğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus söz konusu gelişmenin ardından, “Son derece endişe verici ve korkutucu” dedi.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi’nden yapılan açıklamada, “DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki irtibatlarıyla iletişimini kaybetmiştir. Hastanenin art arda saldırılara maruz kaldığına dair dehşet verici haberler gelmeye devam ederken, bağlantılarımızın yerinden edilmiş on binlerce insana katıldığını ve bölgeden kaçtıklarını varsayıyoruz” denildi.

GHEBREYESUS: TANKLARIN HASTANENİN ETRAFINI SARDIĞINI DUYDUK

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, “Son derece endişe verici ve korkutucu. Hastaneden kaçanlardan bazılarının vurulduğu, yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde haberler var. Son raporlar hastanenin tanklarla çevrildiğini söylüyor. DSÖ bir kez daha hayat kurtarmanın ve yaşanan korkunç acıları azaltmanın tek yolu olarak Gazze'de derhal insani ateşkes çağrısında bulunmaktadır. DSÖ ayrıca ağır yaralı ve hastaların sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli bir şekilde tıbbi tahliyelerinin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmaktadır” dedi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Topuk dikeninden nasıl kurtulunur Sağlık
Topuk dikeninden nasıl kurtulunur
Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor Gündem
Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Empite State binasına tırmandı. Albüm tanıtımı için ölümü göze aldı Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Empite State binasına tırmandı. Albüm tanıtımı için ölümü göze aldı
Sperm dondurma işlemi nasıl uygulanır Sağlık
Sperm dondurma işlemi nasıl uygulanır
Biden törende kalakaldı. Asker dayanamayıp müdahale etti Dünya
Biden törende kalakaldı. Asker dayanamayıp müdahale etti
Hatay'da moloz dağları oluştu Yaşam
Hatay'da moloz dağları oluştu
Konyaspor üyeliğinden at otelinde kongre yap. Recep Çınar yazdı. Spor
Konyaspor üyeliğinden at otelinde kongre yap. Recep Çınar yazdı.