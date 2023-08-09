DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların devam ettiği Sudan'daki nüfusun yüzde 40'ından fazlasının açlık pençesinde olduğunu ve bu rakamın Mayıs 2022'den bu yana iki katına çıktığını bildirdi.

DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da nisanda başlayan çatışmalar nedeniyle kötüleşen insani durumdan büyük endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "Sudan nüfusunun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor. Geçen yıl mayıs ayından bu yana bu sayı iki katına çıktı." dedi.

Ghebreyesus, Sudan'da ilaçlara, tıbbi malzemelere, elektriğe ve suya sınırlı erişimin olduğuna dikkati çekerek, çatışmadan etkilenen eyaletlerde sağlık hizmetlerinin verilmesinde zorluk yaşandığını kaydetti.

Öte yandan Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan, ülkenin en kalabalık ikinci bölgesi Amhara'da devam eden çatışmalardan da endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "2 milyona yakın insan sağlık yardımına muhtaç durumda. Durum, Sudan'daki çatışmadan gelen mülteci akınıyla daha da karmaşık hale geldi." diye konuştu.

Etiyopya'da federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmişti.

SUDAN'DA ORDUYLA HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden savaş nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini ve bunun ülkedeki sağlık koşullarını kötüleştirdiğini bildirmişti.

BM, çatışmalardan etkilenen 700 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığını ve 195 bin Güney Sudanlının geri dönmek zorunda kaldığını aktararak, ülke içinde ise 3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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