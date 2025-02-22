DSÖ'den Gazze'deki çocuklar için yeni hamle

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılaması başladı. Ekipler, kaliteli bir kampanya için sahada destek sağlamaktadır" dedi. Ghebreyesus, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de 22 Şubat'ta 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını belirtti.