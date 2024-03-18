DSÖ'den korkutan uyarı. 1 milyon kişi her an risk altında kalabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan kıtlık ve bunun getireceği tehlikelere ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de yaşanan açlığın "kahredici" olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu belirten Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

"İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de nüfusa yetecek kadar gıdanın mevcut olduğunu ve yetersiz beslenmenin nadir görüldüğünü ifade etti.

"Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor, daha fazla kişi hasta. Çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde bir milyondan fazla kişi risk altında" açıklamasında bulunan Ghebreyesus, bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun "barış" olduğunu kaydetti.

BM: AÇLIK FELAKET BOYUTUNDA

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM’ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki gıda güvensizliğiyle ilgili son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler barındırdığını altını çizen Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Guterres, “Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu raporun, Gazze’de acil insani ateşkes ihtiyacına işaret ettiğini ifade eden Genel Sekreter, İsrailli yetkililere, "Gazze genelinde insani yardımlara tam ve sınırsız erişim sağlamaları ve uluslararası topluma da BM’nin insani çabalarına tam destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Guterres, “Düşünülmeyecek, kabul edilemez ve haklı gösterilemeyecek olanın önüne geçmek için hemen harekete geçmeliyiz” diye konuştu.