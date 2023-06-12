DSÖ'den Somali'deki saldırıya kınama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Haziran’da Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen ve DSÖ personeli bir kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadığını duyurdu.

DSÖ'den Somali'deki saldırıya kınama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, 9 Haziran’da Somali'nin Mogadişu kentinin Abdiaziz bölgesinde bulunan Pearl Beach otel ve restoranına düzenlenen ve aralarında bir DSÖ ulusal personelinin de bulunduğu 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ‘en güçlü şekilde’ kınandığı belirtildi. Ayrıca saldırıda 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr Ahmed Al-Mandhari konuyla ilgili olarak, DSÖ personeli Nasra Hassan’un ölümü de dahil olmak üzere saldırıda meydana gelen can kayıpları karşısında dehşete düştüklerini vurgulayarak, “27 yaşındaki Nasra, Jubaland'daki kuraklık acil müdahale operasyonlarını desteklemek üzere Somali'deki DSÖ ülke ofisine katılmıştı. Meslektaşları arasında adanmışlığı, hırsı ve bağlılığıyla tanınıyordu. Nasra'nın ailesinin yanı sıra saldırı sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ”

DSÖ Somali temsilcisi Dr Malik Mamunur da "Değerli meslektaşlarımızdan Nasra'nın hayatı da dahil olmak üzere çok sayıda insanın hayatına mal olan bu menfur saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Masum sivillere ve insani yardım çalışanlarına yönelik tüm saldırıları kınıyor ve bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

“DSÖ, SOMALİ’DE ÇABALARINI SÜRDÜRMEYE KARARLIDIR”

Açıklamada ayrıca, “DSÖ, Somali'de sağlığı koruma ve acil durumlara yanıt verme çabalarını sürdürmeye kararlıdır. DSÖ, personelinin emniyet ve güvenliğinin, hayat kurtaran müdahale operasyonlarının devam etmesini sağlamada en önemli faktör olduğunu teyit etmektedir” denildi.

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(Kaynak: DHA)

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