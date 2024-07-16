DSÖ’den Sudan'daki insani felaketin çözümü için acil ateşkes çağrısı

DSÖ’den Sudan için acil ateşkes çağrısı

DSÖ Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, basın toplantısında acilen harekete geçilmezse Sudan'daki durumun hızla kötüleşerek halk üzerinde kuşaklar arası etkilere yol açabileceğini vurguladı. Bu etkilerin arasında hastalıklar, yetersiz beslenme ve travma bulunuyor. Sahbani, felaket sağlık durumunun önüne geçmek için bölgeye erişimin çok önemli ve acil olduğunu, insani felaketi kontrol altına almak için acil eylem ve ateşkes gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Çad'da bulunduğunu ve burada tanık olduğu ihtiyaçların Sudan'daki yerinden edilmiş insanlar arasında gözlemledikleriyle örtüştüğünü belirten Sahbani, Çad'da karşılaştıklarının rahatsız edici ve yürek parçalayıcı olduğunu ifade etti. Bölgede kadın ve çocukların açlık, hastalık, şiddet ve kaybolmalar hakkında konuştuklarını ve acılarının yüzlerinden okunabildiğini dile getirdi.

Sudan'da yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiğini, 10 milyondan fazlasının ülke içinde farklı bölgelere dağılırken 2 milyondan fazlasının komşu ülkelere sığındığını belirten Sahbani, Darfur, Kordofan, El Cezire ve Hartum eyaletlerinin devam eden çatışmalar nedeniyle insani yardım ve sağlık yardımlarından mahrum kaldığını vurguladı. Darfur'daki durumun özellikle endişe verici olduğunu ifade eden Sahbani, El Faşir bölgesinde 800 binden fazla kişinin gıda, sağlık ve tıbbi malzemelere erişimlerinin olmadığını ve kuşatma altında olduklarını belirtti. Bu bölgede yaralıların acil bakım alamadığını, çocukların, hamile ve emziren kadınların şiddetli açlık nedeniyle zayıf düştüğünü söyledi.

Sahbani, ayrıca Sudan için İnsani Müdahale Planının yalnızca %26, sağlık müdahale planının ise %36 oranında finanse edildiğini, bu finansman açığının kapatılması için de acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan güç mücadelesi, Nisan 2023'te başlayan ve ülkenin çoğu eyaletinde devam eden savaşla sürüyor. Ordu kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken, HDK batı ve güney eyaletlerinde etkili. Bu çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmaların dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden birine yol açtığını belirtiyor.