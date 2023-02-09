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DSÖ’den Türkiye ve Suriye’ye destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye ile Suriye'ye destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:47
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DSÖ’den Türkiye ve Suriye’ye destek

DSÖ’den Türkiye ve Suriye’ye destek
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AA'nın haberine göre; DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz." dedi.

Türkiye ve Suriye’de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Ghebreyesus, şimdiye kadar depremler nedeniyle yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ve rakamların artmasının beklendiğini söyledi.

Ghebreyesus, “Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz. İnsanların barınak, yiyecek, temiz su, tıbbi bakım ve diğer sağlık hizmetlerine ihtiyaçları var. DSÖ, her iki ülkede yürütülen mücadele için Acil Durum Fonu’ndan 3 milyon dolar ayırdı.” dedi.

DSÖ’nün her iki ülkeye de tıbbi malzeme desteği sağladığını ve özel tıbbi bakım konusunda yardım ettiğini aktardı.

Ghebreyesus, DSÖ’nün Dubai’deki lojistik merkezinden, tıbbi malzeme ve cerrahi travma kitleri taşıyan bir uçağın İstanbul’a, diğerinin ise Şam’a hareket ettiğini kaydederek, üçüncü bir uçağın da gönderilmesini planladıklarını aktardı.

DSÖ’nün sahadaki müdahalelerini koordine etmeleri için üst düzey bir ekibin de gönderildiğini ifade eden Ghebreyesus, “Bunlara ek olarak, her iki ülkede de 77 ulusal ve 13 uluslararası acil sağlık ekibi de görev yapıyor.” dedi.

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