DSP'de flaş gelişme. Erdoğan'ı destekleme kararı almışlardı

AKP ile DSP arasında yapılan görüşmelerin sonucunda DSP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

Alınan karar ve yapılan ittifak sonucu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, AKP sıralarından milletvekili adayı gösterildi.

YSK'YA BAŞVURDU

Eski DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve 2 parti yöneticisinin AKP listesinden milletvekili adaylığına Milletvekili Seçim Kanunu gereği Parti Meclisi’nden karar alınmadığı gerekçesiyle YSK'ya itiraz etti.

Dilekçe yazarak YSK'ya başvuruda bulunan Özdil’in itiraz başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için Milletvekilliği aday listeleri partiler veya bağımsız adaylar tarafından 9 Nisan 2023 tarihi saat 17:00 itibariyle Kurulunuza teslim edilmiş bulunmaktadır. 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun Siyasi Partilerin Adayları ve Bağımsız Adaylar başlıklı 16. Maddesine, 13 Şubat 2018 tarih ve 7102 sayılı Kanun'un 16. Maddesiyle eklenen hüküm gereği; ‘Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir’ denilmektedir

Demokratik Sol Parti, Parti Meclisi en son toplantısında seçimlere katılma kararı almasına rağmen Parti Yetkilileri milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etmeyerek partiyi seçime sokmama iradelerini ortaya koymuşlardır. Buna mukabil Partinin Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal başka bir parti olan Ak Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmişlerdir.

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 16. Maddesi hükmü gereği partilerinden istifa etmeyen ve partinin yetkili organı olan Parti Meclisinden başkaca bir partiden aday olabilmeleri için muvafakat almayan Mehmet Önder Aksakal, Hasan Erçelebi ve Ejder Onursal hakkında milletvekili adaylıklarının düşürülmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun toplanarak karar vermesi hususunu bilgilerinize arz ederim.”