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DSP’den asgari ücret açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 2002 yılında asgari ücretle 8,5 çeyrek altın alınabildiğini belirterek, “Devleti AK Parti hükümetine devrettiğimiz 2002 yılında bir asgari ücretle 8,5 çeyrek altın alınabiliyorken bugün 5 çeyrek altına razı olmak, gösterilmesi beklenen fedakârlığın nirvanası olarak değerlendirilmelidir.” Dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:40
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DSP’den asgari ücret açıklaması: 2002'de 8,5 çeyrek altındı. Bugün 8.800-9.300 tl arasında olmalı

DSP’den asgari ücret açıklaması
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Asgari ücret ile ilgili yazılı açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 8.800 ile 9.300 TL arasında bir sınırı işaret etti. Aksakal’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Yoksulluk sınırı olarak 25 bin liranın konuşulduğu ülkede işçi kesimi tarafından ortaya konulan baremin, yoksulluğun iki katından fazlasına razı olduklarını göstermesi hakikaten bir trajedidir. Demokratik Sol Parti olarak devleti AK Parti hükümetine devrettiğimiz 2002 yılında bir asgari ücretle 8,5 çeyrek altın alınabiliyorken bugün 5 çeyrek altına razı olmak, gösterilmesi beklenen fedakârlığın nirvanası olarak değerlendirilmelidir. Eğer yılın ikinci yarısı için yeni bir değerleme yapılmayacak ise DSP olarak açıkladığımız 8.800 – 9.300 Lira Asgari Ücret önermemizin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da benimsenmesi çalışma barışı açısından gerekli ve esasen bir zorunluluk olarak görülmelidir.”
 

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