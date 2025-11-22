Aksakal, partinin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TES-İŞ Sendikası Genel Merkezi’nde düzenlenen kutlama töreninde, 40. yılında yalnızca geçmişi değil, bugünün sorumluluklarını ve yarının umutlarını aynı kararlılıkla kucakladıklarını vurguladı.

DSP’nin kuruluşundan bu yana temiz siyaseti, halkı korumayı ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımayı temel ilke edindiğini belirten Aksakal, şöyle devam etti:“Bugün 40 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu sözler laf olarak kalmamıştır, icraata geçmiştir. Hayat tarzımızla, yaşam biçimimizle, siyasetteki duruşumuzla, partimizin ilkelerine ve Cumhuriyet'imizin kuruluş değerlerine olan sadakatimizle, aynı inançla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. DSP kurulduğundan bugüne Türk siyasetinde dürüstlüğün, çalışkanlığın ve devlet adamlığı tanımının örnek temsilcisi olmuştur.”

Aksakal, DSP’nin devlet yönetiminden anlayan, hukuka saygılı, ekonomiyi teknik kadrolarla yöneten, milli çıkarları uluslararası hukuk çerçevesinde savunan ve toplumsal barışı öncelikleyen bir siyasi hareket olduğunu ifade ederek, “Bugün DSP'nin 40. yılını kutluyoruz ama biliyoruz ki bu daha büyük bir yürüyüşün ilk adımıdır.” diye konuştu.

Etkinlikte partinin 40. yılına özel hazırlanan video gösterimi yapıldı, müzisyen Enes Şahin de mini bir konser verdi.