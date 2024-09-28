DTO’da yeni iş modelleri anlatılacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), Girişimcilik, Yeni İş Modelleri ve Mesleki Eğitim Semineri verecek. Etkinlik; katılımcılarına, geleceğin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gereken girişimcilik ve inovasyon becerilerini geliştirme imkânı sunacak.

30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 13.30'da DTO'nun hizmet binasında gerçekleştirilecek olan Girişimcilik, Yeni İş Modelleri ve Mesleki Eğitim Semineri; Kişisel Eğitim Uzmanı Psikolog Besim Ogelman tarafından verilecek. Seminer, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) altında, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) kapsamındaki etkinlikler arasında yer alıyor. DTO'nun başvuru sahibi olduğu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) eş başvuran olarak yer aldığı Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamındaki organizasyon, mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımların farkındalığının desteklenmesini amaçlıyor.

Geleceğin teknolojilerine ışık tutacak

Seminerin konuları arasında; proje yönetiminin girişimcilik ve inovasyondaki rolü, tasarım odaklı düşünme ile yeni iş modelleri geliştirme, yapay zekâ ve otomasyonun mesleki eğitime etkisi gibi önemli konular bulunuyor. Katılımcılar, yaratıcı düşünme ve yenilikçi iş modelleri geliştirme konularında farkındalık kazanacaklar. Ayrıca proje tasarımı ve yönetimi becerilerini de uygulamalar yoluyla geliştirme fırsatı bulacaklar.

"Kobi'lerimizi, ücretsiz eğitimlerimize bekliyoruz"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, teknolojik gelişmeler ile dönüşümlerin, iş dünyasında büyük değişimlere yol açtığına, işvereninden çalışanına herkesin bu sürece uyum sağlamasının ve kendini geliştirmesinin her geçen gün daha da büyük önem kazandığına dikkat çekti. Üyelerini etkinliklerine davet etti. Başkan Erdoğan, "Mesleki eğitimde girişimcilik ve inovasyon becerilerinin geliştirilmesi hem bireylerin hem de işletmelerimizin bu hızlı dönüşüme ayak uydurabilmesi için kritik önem arz etmektedir. Bu seminer ile; katılımcılarımıza, geleceğin iş dünyasında rekabet edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.