Dua Lipa'yı pembe bikinisiyle gören hayranları şaşı oldu

Kendisi son zamanlarda çıkardığı albümleriyle müzik listelerinde daima en üst sıralarda yer alan Dua Lipa aşk hayatıyla da adından söz ettiren bir isim.

41 yaşındaki yeni erkek arkadaşı Romain Gavras ile galaya katılmasıyla adından söz ettiren Lipa son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Pembe bikinisiyle pembe bir arabanın önünde pozlar veren Lipa'nın iddialı pozları olay oldu.

Tanga bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen şarkıcıyı gören hayranları "Yaşayan en seksi kadın" yorumlarında bile bulundu.

Her daim tarzıyla, şarkılarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiren şarkıcıya hayranlarından beğeni yağarken seksi model Irina Shayk'tan da ateş emojisi geldi.