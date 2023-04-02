Duayen sinema yazarı hayatını kaybetti

Duayen sinema yazarı Sungu Çapan, hayatını kaybetti. SİYAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan'ı kaybettik... Başımız sağolsun..." denildi.

Sungu Çapan, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Son olarak Cumhuriyet gazetesinde görev yapan Sungu Çapan, Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmenleri arasında yer alıyordu. Çapan'ın vefat haberi, medya ve kültü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

HEYBELİADA'DA SON KARE

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa göre Sungu Çapan 12 Mart'ta Heybeliada'daki Heybeli Sahaf'ı ziyaret etmişti.

SUNGU ÇAPAN KİMDİR?

Sinema yazarı ve eleştirmeni Sungu Çapan yaşamını yitirdi. Çapan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 1947'de dünyaya gelen, D.G.S.A. Grafik Sanatlar Bölümü'nü bitirdikten sonra bir süre mesleğini yaparak, özellikle kitapların kapaklarını hazırlamıştı. Çapan'ın 1965'te Forum dergisinde ilk sinema yazıları yayınlanmıştı.

Türk Sinematek Derneği'nin kuruluşunda etkin görev alan Çapan, derneğin yayın organı Yeni Sinema'yı da yönetmiş, eleştiriler kaleme almıştı.

1968-1971 arası Paris'te yayaşan ve eğitim gören Sungu Çapan, ardından ülkeye dönüp reklam şirketlerinde çalıştı. Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde haftalık yazılarını sürdüren Çapan'ın eleştirileri TV'de 7Gün, Milliyet Sanat gibi dergilerde de yayınlanmıştı.