Dubai çikolatası raflara konduğu anda tükeniyor

Market ve pastanelerde bu çikolatalar, anında tükeniyor. Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi.

Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken, işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi. Bazı işletmeler, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek yeni stokların en kısa sürede geleceğini duyurdu.

Market ve pastane sahipleri, çikolatanın Sungurlu'da kısa sürede bu kadar popüler hale gelmesinden memnun olduklarını belirterek, bölgedeki çikolata kültürünün geliştiğini ifade ettiler.