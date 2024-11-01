Dubai çikolatası yok satıyor. İşte sosyal medyanın gücü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dubai çikolatası yok satıyor. İşte sosyal medyanın gücü

Çorum'un Sungurlu İlçesi’nde son günlerde Dubai çikolatasına olan yoğun ilgi dikkat çekiyor. Market ve pastanelerde bu çikolatalar, raflara konduğu anda tükeniyor.

Egzotik lezzeti ve farklı aroma seçenekleriyle Sungurlu’da adeta çikolata çılgınlığı yaşanıyor.

aw320502-03.jpg

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi.

aw320502-02.jpg

Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken, işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi.

Dubai çikolatasının yaratıcısından Türkiye itirafı geldiDubai çikolatasının yaratıcısından Türkiye itirafı geldi

Edirne'de Dubai çikolatasına yoğun talep! 200 gramı dudak uçuklatıyorEdirne'de Dubai çikolatasına yoğun talep! 200 gramı dudak uçuklatıyor

Bazı işletmeler, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek yeni stokların en kısa sürede geleceğini duyurdu.

aw320502-01.jpg

Dubai çikolatasının Sungurlu’da gördüğü yoğun ilgi, yerel işletmelerin de yüzünü güldürüyor. Market ve pastane sahipleri, çikolatanın Sungurlu’da kısa sürede bu kadar popüler hale gelmesinden memnun olduklarını belirterek, bölgedeki çikolata kültürünün geliştiğini ifade ettiler.

Son Haberler
Erdek’te yola çıkan at kazaya sebep oldu!
Erdek’te yola çıkan at kazaya sebep oldu!
İçme suyu hattı patladı, otomobil içine düştü
İçme suyu hattı patladı, otomobil içine düştü
Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 25 yaşındaki genç hakeminde! Sırtındaki yük çok büyük
Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 25 yaşındaki genç hakeminde! Sırtındaki yük çok büyük
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu
Uçağın kargo bölümüne saklanan kaçak yolcu pilotları alarma geçirdi
Uçağın kargo bölümüne saklanan kaçak yolcu pilotları alarma geçirdi