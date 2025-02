Ünlü tenisçi maç sırasında sözlü tacize uğradı

Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Dubai Tenis Şampiyonası'nda oynadığı ikinci tur maçında korku dolu anlar yaşadı. Karolina Muchova ile karşılaşırken tribünde bulunan bir erkek izleyicinin kendisine yönelik "ısrarlı ve rahatsız edici" davranışları nedeniyle büyük endişe duydu.

22 yaşındaki Raducanu, karşılaşmanın ikinci oyununda başhakem Miriam Bley'e durumu bildirdi. Kendisini rahatsız eden kişinin ilk sıralarda yer aldığını belirten genç tenisçi, hakemin yanında saklanarak korunmaya çalıştı. Olayın ardından korttaki güvenlik görevlileri müdahale etti ve şahıs tribünden çıkarıldı.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V