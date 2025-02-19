Ünlü tenisçi maç sırasında sözlü tacize uğradı

Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Dubai Tenis Şampiyonası'nda oynadığı ikinci tur maçında korku dolu anlar yaşadı. Karolina Muchova ile karşılaşırken tribünde bulunan bir erkek izleyicinin kendisine yönelik "ısrarlı ve rahatsız edici" davranışları nedeniyle büyük endişe duydu.

22 yaşındaki Raducanu, karşılaşmanın ikinci oyununda başhakem Miriam Bley'e durumu bildirdi. Kendisini rahatsız eden kişinin ilk sıralarda yer aldığını belirten genç tenisçi, hakemin yanında saklanarak korunmaya çalıştı. Olayın ardından korttaki güvenlik görevlileri müdahale etti ve şahıs tribünden çıkarıldı.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 19, 2025

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), olayın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin Raducanu’yu önceki gün de rahatsız ettiğini ve korttan uzaklaştırılmasının ardından tüm WTA organizasyonlarından men edildiğini duyurdu.

Raducanu, olaydan sonra Instagram üzerinden bir açıklama yaparak, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Dün zorlu bir deneyim yaşadım ama iyiyim. Maça devam edebilmemden dolayı gururluyum. Karolina’ya sportmenliği için teşekkür eder, turnuvada başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Olay sonrası alkışlarla korta dönen Raducanu, maçına devam etti ancak 7-6 (8-6), 6-4’lük setlerle Karolina Muchova’ya mağlup oldu.

Bu olay, 2022 yılında Raducanu’nun Londra’daki evine kadar yürüyerek giden bir adamın kendisine yönelik tehditleri nedeniyle beş yıl boyunca uzaklaştırma cezası almasını hatırlattı. WTA, oyuncuların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, Raducanu ve ekibiyle temas halinde olduklarını ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını duyurdu.

Dubai Tenis Şampiyonası yetkilileri de WTA’nın açıklamasına destek verdiklerini ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Organizasyonun yetkilileri, Raducanu’nun turnuvaya katılımına teşekkür ederek, "Onu önümüzdeki yıl tekrar ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Britanya Tenis Federasyonu (LTA) ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay, özellikle kadın sporcuların karşılaşabileceği güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcu güvenliğini sağlamak için tur organizasyonları, polis ve güvenlik birimleriyle iş birliğini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.