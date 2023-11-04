Düğün evi, yas evi oldu

Giresun’da kazayla ateşlenen silahtan çıkan kurşunla bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Düğün evi, yas evi oldu

Giresun'un merkeze bağlı Duroğlu beldesinin Yağmurca köyünde, 3 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, yanındaki akrabalarıyla birlikte evine 50 metre mesafedeki evlenecek olan amcasının oğlunun evine giden İhsan Çalcalı, evin önüne geldiğinde kendisini elektrik çarptığını hissettiğini söyleyerek aniden fenalaştı.

Yanında bulunanlar tarafından hemen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 49 yaşındaki İhsan Çalcalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye ulaştığında asıl ölüm sebebinin göğsüne isabet eden tabanca mermisi olduğu anlaşılan iki çocuk babası Çalcalı’nın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili pazar günü yapılacak düğüne katılmak için İstanbul’dan Giresun’a gelen ve silahı ateşlediği belirlenen Ş.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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