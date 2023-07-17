Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir salonda, fotoğrafçı ile düğün sahipleri arasında çıkan kavga en mutlu günü kana buladı. Fotoğrafçılık yapan şahsın açtığı ateşte iki kişi hayatını kaybetti. Damadın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı

İHA'nın haberine göre, olay, gece 01.00 sıralarında Orhangazi mahallesinde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre damat Güven E. anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisi vereceğini söyledi.

Ancak iddiaya göre fotoğrafçılık yapan M.Y. çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı. Ancak silahını alarak damadın evine giden M.Y. kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti.

Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven E., damadın babası Abdurrahman E. damadın kardeşi Yusuf E. ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B. G. yaralandı.

OLAYI YAŞAR GİBİ ANLATTI

Olayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan, “Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay, düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı. Teyzemin çocukları, fotoğraf çeken şahıslardan rica etti. Fotoğrafını çektiği kişilerden para almamasını, kendisinin toplu vereceğini söyledi. Damat misafirlerin rahatsız olmasını istemedi. Fotoğrafçı, ‘Sanane, sen kimsin’ diye cevap verince tartışma çıkıyor. Daha sonra damat ayrıldı. Fotoğraf çeken arkadaş ise, ‘Seninle dışarıda görüşeceğiz” dedi. Gözüm ikisinin üzerindeydi. Orada yatıştılar" dedi.

Atahan "Aradan yarım saat geçtikten sonra yine aynı konudan münakaşa oldu. Biz yine olayı yatıştırdık. Fotoğraf çeken çocuk salondan ayrıldı. Düğünümüz 22.00 gibi bitti. Eve geldik. Misafirlerimiz ile kapıda oturduk. Fotoğrafçı babasına, ’20-30 kişi beni dövdü’ demiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik. Adresimizi öğrenip buraya geldiler. Eve saldırdılar. Bizimkiler kavga için dışarıya çıkmadı. Herhangi bir olay olacağını sanmadılar. Diğer taraf sert konuştu. Komşular, arkadaşlar araya girdi. Gelenleri göndermeye çalıştık. Damat içeriden çıktı. Karşı taraf onu görünce tekrar geldi. Bir tanesi elinden silah çıkartıp ateş etti” şeklinde konuştu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ile yanındaki şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgede yaşanabilecek olaylara karşı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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