Düğün konvoyu mu çatışma mı belli değil. Uzun namlulu silahla ateş açtılar

Uzun namlulu silahlar çıkararak havaya peş peşe ateş eden şüpheliler kameraya yansıdı. Görüntülerin izini süren polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi nedeni ile akrabalar araçlarla konvoy oluşturdu. Ancak içlerinden bir grup genç eğlencenin dozunu kaçırdı.

Trafiği durduran gençler araçtan inip uzun namlulu silahlar ile ardı ardına ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine üzerine polis 2 zanlının evini buldu ve zanlıları yakalandı.