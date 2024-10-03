Düğün konvoyuna ceza yağdı

Kayabaşı Köprüsü üzerinde yolu kapatan düğün konvoyundan inen vatandaşlar müzik ve alkış eşliğinde damatla birlikte oynadı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden başka bir sürücü ise duruma ‘Hastam var. Beyefendiler durmuş oyun oynuyorlar’ diyerek sitem etti.

Ergenekon Mahallesinde yaya geçidinin üzerinde bekleyen iki otomobil, başka bir düğün konvoyunun önünü kesti. Düğün aracının önünü kesen iki otomobil trafik akışını engellerken, aldıkları bahşiş sonrası konvoyun geçişine izin verdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken iki sürücünün yaptığı pes dedirtti.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda üç şeritli yolda ilerleyen düğün konvoyundaki araçlarda trafiği yavaşlattı. Konvoydaki bir maganda ise otomobille ani manevra yaparak trafiği tehlikeye attı. Polis ekipleri KGYS ve PTS kayıtlarını incelemeye alarak tespit ettiği konvoydaki 51 aracın plakasına Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili maddelerince toplam da 36 bin 6 lira idari para cezası uyguladı.