Düğün konvoyunda yolu kapatan sürücülere 4 bin 200 TL ceza uygulandı

Kaynak: İHA
Düğün konvoyunda yolu kapatan sürücülere 4 bin 200 TL ceza uygulandı

Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün ehliyetine psikoteknik eğitimine sevk edilmek üzere el konuldu.

Bursa'da 17 Ağustos günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilerleyen bir düğün konvoyu ana cadde üzerinde yolu kapattı. Yolda trafik akışı engellenirken araçtan inen gelin ve damat kimseye aldırış etmeden bir süre dans etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla hareket geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu olaya konu olan araçların plakalarını belirleyen polis ekipleri, taşıt yolu üzerinde duraklamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, saygısızca araç kullanmak, çeken araçların çekme kurallarına uymaması ve yüksek sesle müzik yayını yapmaktan sürücüler A.G. ve A.S.'ye toplamda 4 bin 200 TL para cezası verildi. Ayrıca iki sürücünün de psikoteknik değerlendirme raporu alınması için sürücü belgelerine el konuldu. A.G. adlı sürücünün aranan bir şahıs olduğu tespit edildi.

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