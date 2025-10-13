İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun oğlu Ömer Sarıalioğlu'nun düğünü futbol ve sanat camiasından isimlerin yanı sıra birçok büroktat ile iş insanını bir araya getirdi.

DÜĞÜNDE ÜNLÜ GECİDİ

Düğüne Fatih Terim, Ertuğrul Doğan, Ali Koç, Abdullah Avcı, Mecnun Otyakmaz, Murat Sancak, İbrahim Hacıosmanoğlu, Erden Timur gibi isimler katılırken Cengiz Kurtoğlu, Sibel Can ve Ekin Uzunlar özel gecede sahne alan sanatçılar oldu.

ÜÇÜ BİR ARADA

Geceye dair dikkat çeken bir başka detay ise Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte konuşurken görüntülenmesi oldu.

F.BAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SONRASI ARALARI BOZULMUŞTU

Sezonun 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından iki camia arasında 3 Temmuz sürecine dair karşılıklı atışmaların ardından yaşanan gerilim sonrası ilk kez bir arada görüntülenen Ertuğrul Doğan ile Ali Koç'un aralarındaki buzları erittikleri öne sürüldü.