Düğün kutlaması 9 kişinin kabusu oldu: Az kalsın canından oluyorlardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün kutlaması 9 kişinin kabusu oldu: Az kalsın canından oluyorlardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar köyünde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, havai fişeklerin kontrolsüz bir şekilde patlatılması nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Silvan'a bağlı Beypınar köyünde gerçekleşen düğün merasiminde yaşanan olay, neşeli anları hüzne dönüştürdü. Düğün sırasında denetimsiz kullanılan piroteknik malzemelerin sebep olduğu patlama sonucu, damat dahil olmak üzere toplam 9 kişi yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla ulaşan acil servis ekipleri ve güvenlik güçleri, yaralılara ilk yardım müdahalesini yaparak onları Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan bir kişi ise, daha kapsamlı tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, olayın detaylarını aydınlatmak üzere derhal bir soruşturma başlattı.

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