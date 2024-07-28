Düğün magandası yakalandı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda; Oruçreis Mahallesindeki bir düğünde tabanca ile havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşüren D.A. (21) yakalandı.

D.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise; 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde sürecektir" denildi.