Düğün törenine katılmak için gelmişlerdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ne giren Hafız Akçay ile Adil Akçay, gözden kayboldu. jandarma arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıç ekipleri bölgeye çağrıldı.

Olay, öğleden sonra Akkiraz köyü yakınlarında meydana geldi. Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ne giren Hafız Akçay ile Adil Akçay, cansız bedeni bulundu. Kardeşlerin İstanbul'dan bir düğüne katılmak için geldikleri öğrenildi.

Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, öğleden sonra cansız bedenine ulaştı. AFAD dalgıçları tarafından suda yapılan aramada Akçay, nehre düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kura Nehri'nde boğulan Adil Akçay ile kardeşi Hafız Akçay'ın İstanbul'dan Kurtkale köyüne düğün törenine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.

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