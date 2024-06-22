Düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu

Olay, Tokat'ta kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Anlatılanlara göre akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek patlatıldı. Bu sırada atılan havai fişekler, salonun yanında bulunan kuru otların kapladığı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla birlikte arazı yanmaya başladı.

Rüzgar nedeni ile alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak olaya ilişkin inceleme başlattı.