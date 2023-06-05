Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı

Isparta'nın Aliköy köyünde gerçekleşen bir düğünde gelinin evden çıkışını izlemek isteyen kalabalığın toplandığı beton balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı

Isparta'da düğünde gelinin evden çıkışını izlemek isteyen kalabalığın toplandığı beton balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Olay, Isparta'ya bağlı Aliköy'de dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Aliköylü Ergün ailesi ile Mersinli Doğan ailesinin çocukları İlayda ve Sadık'ın düğün töreninde gelin alma merasimine tanıklık etmek isteyen köylüler, tek katlı evin damında toplandı. Beton damın dışarı uzanan kısmı, üzerinde yoğunlaşan kalabalığın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Kalabalık ve beton parçaları balkonun altında duran otomobilin üzerine düştü.

ÇOĞU AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Olayda Hatice Karabay, Dilek Aygün, Naciye Kuşcu, İsa Akpınar, Fadime Karakılıç, Meryem Kuşcu, Emine Özenç, Muhammet Özenç ve Gülay Beydilli yaralandı. Isparta Şehir Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen yararlıların tedavisinin tamamlanarak taburcu edildikleri, yalnızca Dilek Aygün'ün tedavisine devam edildiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

FACİAYI OTOMOBİL ÖNLEDİ

Olay esnasında düğün kameramanını taşıyan aracı kullanan Mustafa Telli, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Ben arabayı biraz ileriye alayım derken kameraman 'Abi dur' dedi. 'Ne oldu' diye sordum, 'Balkon çöktü' deyince bir baktım herkes yerde. Yılların balkonu bu kadar ağırlığı taşıyamadı. Allah'tan balkonun altında otomobil vardı çoğu onun üstüne düşünce fazla zarar olmadı. Olayda 9 kişi yaralandı. Dilek Aygün dışında herkes tedavilerinin ardından taburcu edildi" diye olayı anlattı.

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(Kaynak: DHA)

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