Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant

Esenyurt’ta iki ayrı düğünde sıra dışı olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreninde kortej yaparak ellerinde plaka ve araba jantlarını damada taktı. Bir başka düğünde ise gelinin attığı çiçeği kapmaya çalışan iki kişi kapma yarışında gelini yere düşürdü.

İstanbul Esenyurt'ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında çiçeğini arkadaşlarına atan gelin çıkan arbede sırasında yere düştü. Diğer bir düğünde de damadın arkadaşları takı olarak jant ve plaka taktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta aynı gün gerçekleşen iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında gelin, çiçeğini arkadaşlarına atmak istediği sırada arbede yaşandı. Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü. Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir kortej yaptı. 5 arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameraya yansıdı.

Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant

Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant

Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant

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Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant
Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant
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