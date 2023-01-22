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Düğünde “omuz atma'' kavgasında kız ve erkek tarafı birbirine girdi

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:02
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Düğünde “omuz atma'' kavgasında kız ve erkek tarafı birbirine girdi

Düğünde “omuz atma'' kavgasında kız ve erkek tarafı birbirine girdi
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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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