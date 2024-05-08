Kuruyemiş fiyatlarını eleştirdi "Paranız yetmiyorsa..."

Kaynak: Haber Merkezi
Kuruyemiş fiyatlarını eleştirdi "Paranız yetmiyorsa..."
Bir sosyal medya kullanıcısının karışık kuruyemiş fiyatlarını eleştirmek için çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada dikkat çeken bir video, kuruyemiş fiyatlarını eleştiren bir kullanıcının esprili çözüm önerisiyle viral oldu. Videoyu paylaşan kullanıcı, karışık kuruyemiş fiyatlarına olan tepkisini komik bir dille ifade etti. "Karışık kuruyemişe paranız yetmiyorsa, kuşçuya gidip 30 liraya sultan papağanı yemi alıp içindeki çekirdek ve fıstıkları yiyebilirsiniz" diyerek ilginç bir çözüm önerisinde bulundu.

Kuruyemişi yemesinden bir hafta sonta papağan gibi davranın kullanıcı, izleyenleri kahkahaya boğdu. Bu esprili çözüm önerisi, kuruyemiş fiyatlarına dair geniş bir tartışma başlatırken, kullanıcıların dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş bir etki yarattı.

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