Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı

Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, finalde Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası'nı 10. kez müzelerine götürmek istediklerini açıkladı.

Trabzonspor; Fatih Karagümrük engelini rahat geçti, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

23 Mayıs'ta Beşiktaş ile finalde karşı karşıya gelecek olan Bordo-Mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı iddialı sözler sarf etti.

Avcı, "Bizim için sezonun en önemli maçlarından bir tanesiydi. Ulaşılabilir koyduğumuz hedef lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Trabzonspor, bu ülkenin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tarihimizde 9 kez aldığımız Türkiye Kupası'nı 10. kez müzemize götürmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Kazanarak tur atladıkları için mutlu olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Hedeflerimizden bir tanesi finale kalmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Benim kariyerimdeki üçüncü Türkiye Kupası finalim olacak. Umarım bunun karşılığını alırız. Trabzonspor tarihinde Ahmet Suat Özyazıcı bütün kupaları alan bir teknik direktördü. Umarım bu bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.

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