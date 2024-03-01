Düğünde seçim kavgası! Ortalık karıştı

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı. İddialara göre, isimleri belirlenemeyen akraba olan iki muhtar adayı ve aile üyeleri, bir yakınlarının düğününde bir araya geldi.

Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında gerginlik olan aile üyeleri, takı töreni sırasında tartışmaya başladı. Bazı davetlilerin de araya girmesiyle sözlü tartışma, tekme ve yumruklu bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı davetliler bayıldı.

Düğün salonunda çalışanlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavga nedeniyle davetliler salonu terk etti ve düğün sona erdi. Damat ve gelin, takı töreninin ardından güvenlik önlemleri alınan salondan ayrıldı.

Polis, düğün salonu önünde beklemeye devam ederken, bayılan kişilere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.