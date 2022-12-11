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Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Hatay'da 63 yaşındaki davulcu Bestami Fındık, katıldığı bir düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden davulcunun son anları kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 04:56
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Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Hatay'da 63 yaşındaki Bestami Fındık, katıldığı bir düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi.

İHA’nın haberine göre; Karakese Mahallesi'nde M.B.’nin oğlunun 3 Aralık 2022 tarihinde yapılan düğün törenine davul zurna ekibi olarak davet edilen Bestami Fındık (63), adlı davulcu düğünde omuzuna astığı davulu çaldığı esnada, kendisini izleyen davetlilerin üzerine bir anda yığılarak düştü.

Cep telefonları ile davulcu ve zurnacıyı kayda alan düğündeki davetliler, yere yığılan davulcuyu kaldırmaya çalıştı.

Yerde hareketsiz yatan Bestami Fındık’a olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden ölen Bestami Fındık’ın toprağa verildiği öğrenildi.

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