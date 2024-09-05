Düğünde tabanca ile havaya ateş açtı. Gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğünde tabanca ile havaya ateş açtı. Gözaltına alındı

Elazığ’da bir düğünde havaya tabancayla ateş açtığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.A., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde yerleşim yerlerinin yakınında yapılan bir düğünde havaya silahla ateş açarak çektirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli kişinin yakalanması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlattı. Kimliğinin Y.A. olduğu belirlenen şüpheli, adresine gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi. Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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