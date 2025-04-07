Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da düğünden dönen otomobilin domuza çarpması sonucu yaşanan zincirleme kazada Yusuf Gözen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı meydana geldi. Düğünden dönen F.G. (22) yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Bu sırada arkadan gelen S.Y.’nin kullandığı otomobil, kaza yapan araca çarparak takla attı. Kazada, F.G., yanındaki Yusuf Gözen, S.G. (23), R.Ö. (22), M.A. (22), B.A. (23) ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Yusuf Gözen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan dördünün hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Kazada domuza çarpan araçtaki domuz ölürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönüşte facia! Yola çıkan domuz ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

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