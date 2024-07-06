Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Kazada damatla birlikte 5 kişi yaralanırken, gelin şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkii D-100 Karayolu bağlantı yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 61 KC 232 plakalı otomobil refüje çarptı. Araçta bulunan sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralanırken, gelin Sebanur A. kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Gelin ve damadın akşam saatlerinde Gebze'de düğünleri olduğu ve fotoğraf çekimi için başka bir araçla yola çıktıkları öğrenildi.